İran basını: ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'na saldırı düzenledi
İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından düzenlenen füze saldırısıyla hedef alındığını duyurdu. Saldırının ardından adada şiddetli patlama sesleri duyulurken, isabet noktası ve olası hasarın tespiti için yetkili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.
İran'da Hürmüz Boğazı'ndaki Lark Adası'nın ABD tarafından füze saldırısıyla hedef alındığı bildirildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, yerel saatle 14:48'de düzenlenen saldırının etkisiyle adada şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Saldırının boyutu, füzenin isabet ettiği nokta ve meydana gelen muhtemel hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin yetkili kurumlarca başlatıldığı kaydedildi.