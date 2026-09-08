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İran basını duyurdu: ABD İHA’sı Hürmüz Boğazı’nda vuruldu

İran basınında yer alan haberlere göre, ABD ordusuna ait MQ-1 tipi insansız hava aracı (İHA), Hürmüz Boğazı üzerinde İran hava savunma güçleri tarafından düşürüldü.

Haber Merkezi
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İran basını duyurdu: ABD İHA’sı Hürmüz Boğazı’nda vuruldu
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Fars Haber Ajansına dayandırılan habere göre, ABD ordusuna ait MQ-1 tipi İHA, Hürmüz Boğazı üzerinde İran hava savunma unsurları tarafından tespit edilerek vuruldu.

Olaya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, ABD tarafından da henüz açıklama yapılmadı.

İran, ABD ile yaşanan çatışmalar sırasında daha önce de Amerikan ordusuna ait İHA’ları düşürdüğünü açıklamıştı. Hürmüz Boğazı, son dönemde ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin odak noktalarından biri olmaya devam ediyor.

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