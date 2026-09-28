İran basını: İran'ın ABD ile herhangi bir müzakere planı bulunmuyor

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İran'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına rağmen ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığı belirtildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere New York'a giden İran heyetindeki bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, halihazırda ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin önceden planlanan görüşmelerini tamamladıktan sonra salı günü İran'a döneceği ve ABD ile herhangi bir müzakere planının bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Haberde ayrıca İran'ın Katar arabuluculuğuyla ABD'ye ilettiği şartlara ilişkin cevabın henüz gelmediği ve bu cevabın beklenildiği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için öne sürdüğü şartları reddettiğini belirtmesinin ardından, bu hafta İran'la yeni bir müzakere turu yapılmasını beklediğini söylemişti.