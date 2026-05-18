İran basını: Pakistan arabuluculuğunda ABD'ye 14 maddelik yeni bir teklif metni iletildi
İran’ın, Pakistan arabuluculuğunda ABD’ye 14 maddelik yeni bir teklif metni ilettiği bildirildi. Tahran yönetiminin sunduğu teklifin, savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakereler ile ABD’nin güven artırıcı adımlarına odaklandığı kaydedildi.
İran’ın ilettiği teklifin, "savaşın sonlandırılmasına ilişkin müzakereler ve ABD tarafının güven artırıcı adımları" konusuna odaklandığı kaydedildi.