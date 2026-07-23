İran basını yazdı: Fransa, Tahran Büyükelçiliğindeki diplomatlarını tahliye etti
Fransa'nın, son dönemde artan güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran Büyükelçiliğinde görevli diplomatik personeli tahliye ettiği bildirildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransa'nın Tahran Büyükelçiliği, son dönemde yaşanan gerilimler nedeniyle boşaltıldı.
Daha önce İngiltere'nin de Tahran Büyükelçiliğini kapattığına ilişkin haberlerin yayımlandığı hatırlatılarak, Fransa'nın da güvenlik gerekçesiyle diplomatik personelini ülkeden çektiği öne sürüldü.
İran'ın Fars Haber Ajansına göre, konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.