İran: Baskı ve tehditlerden korkmayacağız

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Larijani, ülkesinin karşı karşıya kaldığı dış baskılara ilişkin yaptığı açıklamada, İran halkının hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini vurguladı. Larijani, ABD ve müttefiklerinin İran’ı parçalamak istediğini, ancak bu girişimlerin başarısızlığa mahkum olduğunu belirtti.

Larijani’nin sözleri, özellikle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan krizler ve küresel enerji arzının risk altında olduğu bir dönemde dikkat çekti. Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği bu stratejik bölgede yaşanan gerilim, İran’ın mesajını daha da kritik hale getiriyor. İran yönetimi, bu tür açıklamalarla hem iç kamuoyuna moral vermeyi hem de dış dünyaya kararlılık göstermeyi amaçlıyor.

İran'dan ABD'ye: Asıl yok olacak olan siz olacaksınız

ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran haritadan silinecek” yönündeki sert söylemine doğrudan yanıt veren Larijani, “Asıl yok olacak olan siz olacaksınız” diyerek meydan okudu. Bu ifadeler, İran’ın diplomatik kanalları kapalı tutarak doğrudan direniş hattını tercih ettiğini gösteriyor.

Larijani ayrıca, Wall Street Journal’ın “İran ABD ile görüşme teklif etti” iddiasını kesin bir dille yalanladı. İran’ın Washington ile masaya oturmayacağını vurgulayan Larijani, bu tür haberlerin psikolojik baskı yaratmayı hedeflediğini söyledi. İran yönetimi, bu açıklamalarla hem dışarıya karşı net bir tavır sergiliyor hem de içeride halkın birlik duygusunu pekiştiriyor.

Larijani’nin çıkışı, İran’ın tehditlere karşı geri adım atmayacağını ve halkının baskıya boyun eğmeyeceğini ilan eden güçlü bir siyasi mesaj olarak öne çıkıyor. Bu söylem, hem bölgesel dengeleri hem de küresel enerji güvenliğini doğrudan etkileyen bir dönemde İran’ın kararlılığını ortaya koyuyor.