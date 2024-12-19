İran BM Temsilcisi, Avrupa’dan ‘geri çekilme’ tehditlerini sonlandırmasını istedi

İran’ın BM Büyükelçisi Amir Saeid Iravani, BM Güvenlik Konseyine bu tür bir eylemin bir karşılığı olacağını açıkladı. Iravani “İran E3 tarafından Geri çekilmeye sebep olacak herhangi tehdidi reddediyor. Bu durum kanunsuzdur. Geri çekilme, İran’ı tehdit etmek için elinizde bulunan bir araç değildir. Bu tarz bir provokatif hareket, aynı oranla karşılık görecektir” diye belirtti. Iravani İran’ın, Batı’nın anlaşmada kendi üstüne düşeni yapmamasıyla JCPOA taahhütlerini kendi ölçeklendirmesine vurgu yaptı. “İran’ın bazı kararlarından geri adım atmasının Batı’nın yerine getirmediği sözlerine cevap olduğunu” açıkladı. Iravani İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’yla olan işbirliğine bağlı kalmaya devam ettiğini belirtti.