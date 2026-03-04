İran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İran'dan fırlatılan bir balistik füze, Irak ve Suriye hava sahasını geçerek Türk hava sahasına doğru ilerlerken, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Füzenin Türk hava sahasına ulaşmadan durdurulduğu, füze parçalarından birinin Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştüğü ancak can kaybı veya yaralanma olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili olarak, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, olayla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

- "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir.

- Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir.

- Türkiye bölgesel istikrar ve huzurdan yana taraf olurken kimden ve nereden gelirse gelsin topraklarının ve vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya muktedirdir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik her türlü adım kararlılıkla ve tereddütsüz atılacaktır.

- Ülkemize yönelik her türlü hasmane tutuma karşı cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu hatırlatıyoruz. Tüm taraflara, çatışmaların bölgede daha da yayılmasına neden olacak adımlardan uzak durma uyarısında bulunuyoruz. Bu kapsamda NATO ve diğer müttefiklerimizle istişare içinde olmayı sürdüreceğiz."