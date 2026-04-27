  İran, çelik levha ve sac ihracatını yasakladı
İran, çelik levha ve sac ihracatını yasakladı

İran'ın çelik levha ve sac ihracatını bir süreliğine yasakladığı duyuruldu.

İran, çelik levha ve sac ihracatını yasakladı
İran devlet televizyonu, konuya ilişkin haberinde, Tahran yönetiminin çelik levha ve sac ihracatını 30 Haziran'a kadar yasakladığı aktarıldı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyük çelik üreten sanayi komplekslerinden biri olduğu belirtilen İran’ın İsfahan eyaletindeki Mübarek Çelik Fabrikası, ABD ve İsrail tarafından iki kez hedef alınmış ve tesiste ciddi hasar meydana gelmişti.​​​​​​​

Saldırıların ardından Mübarek Çelik Fabrikası yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar üretimin durdurulduğunu açıklamıştı.

