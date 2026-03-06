İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara karşılık İsrail'in yanı sıra bölgedeki ABD üslerine düzenlenen saldırıların yedinci gününde konuştu.

Pezeşkiyan, "Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde, arabuluculuğun hedefi ateşi başlatanlar olmalı. Onlara cevabımız açık: Bölgede kalıcı barışa bağlıyız. Ancak ülkemizin onurunu ve otoritesini savunmakta en ufak bir tereddütümüz yok" dedi.

Some countries have begun mediation efforts. Let's be clear: we are committed to lasting peace in the region yet we have no hesitation in defending our nation's dignity & sovereignty. Mediation should address those who underestimated the Iranian people and ignited this conflict https://t.co/MxWCuNYOYR — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) March 6, 2026

Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada, "Dost ve komşu ülkelerimizin saygıdeğer liderleri, sizin yardımınız ve diplomasi yoluyla savaştan kaçınmaya çalıştık ancak Amerikan-Siyonist askeri saldırısı bize kendimizi savunmaktan başka seçenek bırakmadı" ifadelerini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı, komşu bölgedeki liderlere hitap ederek, "Egemenliğinize saygı duyuyoruz ve bölgesel barışın bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulunmuştu.