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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalı"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut işbirliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalı"
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ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda bölgesel diplomasinin çok boyutlu bir bakış açısı ile ele alınması gerektiğini vurgulayarak, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut işbirliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" ifadelerini kullandı.