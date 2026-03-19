İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Enerji tesislerine saldırı kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ordusu tarafından İran'ın güneyindeki Aseluye kentinde bulunan petrol rafinerileri ile Güney Pars Doğal Gaz Sahası'na düzenlenen hava saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Enerji tesislerinin hedef alınmasını kınayan Pezeşkiyan, söz konusu eylemlerin ABD, İsrail ve destekçilerine hiçbir fayda sağlamayacağını savunarak, “Bu durum işleri daha da karmaşık hale getirecek ve kontrol edilemez sonuçlara yol açabilir. Bu sonuçların kapsamı tüm dünyayı etkileyebilir" ifadelerini kullandı.