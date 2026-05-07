İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hamaney ile görüşmesini anlattı

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığında esnaf temsilcilerinin katıldığı bir toplantıya sürpriz şekilde katılan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada ülke lideri Mücteba Hamaney ile bir araya geldiğini anlattı.

Görüşmenin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini belirtmeyen Pezeşkiyan, "Son zamanlarda Devrim Rehberi Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hameney ile görüştüm. Bu görüşme samimi bir ortamda gerçekleşti ve konuşma yaklaşık iki buçuk saat sürdü" dedi.

Pezeşkiyan, görüşmede Hamaney'in, meselelere bakış açısı ve yaklaşım tarzının dikkatini çektiğini dile getirdi.

Ülke içindeki birliğin güçlendirilmesine değinen Pezeşkiyan, "İnsanları kolayca yolsuzluk, ihanet veya casuslukla suçlamamalı ve toplumun farklı kesimleri arasında sahte sınırlar oluşturmamalıyız çünkü bugün ülkede savunma cephesinde, İran'ı bütün varlığıyla savunanlar var. Oysa bunlardan bazıları daha önce kısıtlamalar ve soruşturmalarla karşı karşıya kalmışlardı" ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney'in 28 Şubat'ta babası Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği ABD-İsrail'in saldırısında ağır yaralandığı ve Kum kentinde tedavi gördüğü iddiaları Batı medyasında yer almıştı.