İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran her türlü saldırıya karşılık verecektir

İran basını, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştüğünü duyurdu.

Pezeşkiyan görüşmede Şerif'e, ülkesinin, ‘ABD’nin uluslararası hukuku ihlal eden geçmişine’ rağmen Pakistan’ın ateşkes ile ilgili ortaya koyduğu öneriye ilişkin attığı adımın, ‘İran’ın sorumluluğunu göstermesi’ açısından önemli olduğunu belirtti.

İran ile ABD arasında varılan ateşkeste, tarafların taahhütlerine bağlı kalması gerektiğini kaydeden Pezeşkiyan, İran’da Siri ve Lavan adasına yapılan saldırıların ateşkesi ihlal anlamına geldiğini söyledi.

Pezeşkiyan, “İran’ın sunduğu 10 şarttan biri de Lübnan’da ateşkesin sağlanmasıdır. İran her türlü saldırıya karşılık verecektir” ifadelerini kullandı.

Şerif ise Lübnan’a yönelik İsrail saldırılarının anlaşmanın bir parçası olarak durdurulması gerektiğini vurgulayarak, ülkesinin, bölgesel istikrar ve barış için tüm ülkelerle iş birliği yapmaya hazır olduğunu aktardı.