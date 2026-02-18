İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Müzakereler Hamaney’in onayıyla yürütülüyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin din adamları ile bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ile gerçekleştirilen müzakere görüşmelerine değinen Pezeşkiyan, “Müzakereler Devrim Lideri’nin onayıyla yürütülmektedir. Amacımız konuşmak için konuşmak değil, meseleleri çözüme kavuşturmaktır. Sonuca ulaşma noktasında ciddiyiz ve müzakere sürecinin somut sonuçlara varmasını ümit ediyoruz” dedi.

Pezeşkiyan, komşu ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkilere sahip olduklarını belirterek, bu sayede birçok sorunu çözdüklerini söyledi.

Pezeşkiyan, “Ülkelerin İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınamaları ve komşuların bölgedeki gerilimi azaltmak için ortaya koyduğu çabalar söz konusu bu iş birliğinin yansımasıdır” ifadelerini kullandı.