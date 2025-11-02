İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer tesislerimizi yeniden daha güçlü şekilde inşa edeceğiz

  1. Ekonomim
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin hedef aldığı nükleer tesisleri yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki nükleer tesisleri ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu. 

Pezeşkiyan, "Nükleer bilim, bilim insanlarımızın zihnindedir. Bina ve fabrikaların yok edilmesi sorun değildir. Yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz" dedi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinin barışçıl ve sivil amaçlar içerdiğini dile getiren Pezeşkiyan, "Düşmanlar, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında 'bomba yapmaya çalışıyoruz' izlenimi vermeye çalışıyorlar. Oysa biz, Rehber'in (Ali Hamaney'in) fetvası gereğince nükleer bomba kullanımını haram kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

