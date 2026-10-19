İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ile Lavrov görüştü.

Görüşmede, Tahran ve Moskova arasındaki ilişkiler, işbirliğini geliştirme stratejileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.​​​​​​​

Görüşmenin detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.