İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, temaslarda bulunmak üzere Tahran’a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan ile Lavrov görüştü.
Görüşmede, Tahran ve Moskova arasındaki ilişkiler, işbirliğini geliştirme stratejileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Görüşmenin detayına ilişkin ise bilgi verilmedi.