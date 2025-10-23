  1. Ekonomim
Ülkesindeki ekonomik sistemi eleştiren İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Türkiye, Japonya ve Kore’nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin petrolü ve gazı yok ama durumları bizden daha iyi
İran merkezli "Entekhab" haber sitesine göre Pezeşkiyan, Urumiye kentindeki bir toplantıda yaptığı konuşmada ülkesindeki ekonomik sistemi ve yetkilileri eleştirdi.

"Petrol ve gazımız var ama halk aç"

Pezeşkiyan, ‍‍‍"Türkiye'nin petrolü ve gazı yok, Japonya ve Kore'nin de yok. Onlar petrol satın alıyor ama durumları bizden daha iyi, yaşam koşulları da çok iyi. Bizim petrol ve gazımız var ama açız. sorunlarımız var. Peki sorun nerede?" dedi.

"Sorun bizde"

Bu zamana kadar ülkedeki eksikliklerin "daha çok petrol satarak telafi edilmesinden" şikayet eden İran Cumhurbaşkanı, "Sorun bizde. Nasıl oluyor da hem petrol ve gaz satıyoruz hem halk sıkıntı çekiyor? Suç bizde." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin içerisinde bulunduğu ekonomik sorunları aşması için petrol dışı ürünlerin üretimi ve ihracatına önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

