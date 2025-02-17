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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Türkçe şiir sansürü: Konuşması yarıda kaldı

Tebriz'de konuşma yaptığı sırada Türkçe şiir okuyan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bir yetkili tarafından uyarılınca şiiri yarıda kesmek zorunda kaldı.

Haber Merkezi
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a Türkçe şiir sansürü: Konuşması yarıda kaldı
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Tebriz'de katıldığı bir programda ünlü Tebrizli şair Şehriyar'ın ''Haydar Baba'ya selam'' şiirini okumak isteyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın konuşması, etkinliği düzenleyen yetkililer tarafından bölündü. Sahneye çıkan bir yetkili, Pazeşkiyan'a şiiri okumaması yönünde bir uyarı notu gösterdi. Yetkilinin uyarısına tepki göstererek, 'Türkçe şiir okumaktan kimseye zarar gelmeyeceğini' belirtti. Pazeşkiyan'ın sözleri, etkinliğe katılanlar tarafından alkışlandı.

'Haydar Baba'ya selam şiirinden dizeler okudu

Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, Şehriyar ismiyle bilinen ünlü Türk şair Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi'nin Azerbaycan Türkçesindeki ''Haydar Baba'ya selam'' şiirinden dizeler okudu.

Şiiri okumadan önce Şehriyar'dan iki satır şiir okuyacağını ancak yetkililerin kendisine salonda Türkçe bilmeyenler olduğu için Türkçe konuşmasına karşı çıktığını söyleyen Pezeşkiyan, şu dizeleri okumaya başladı:

''Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri.''

Şiiri okumaya devam ettiği sırada Pezeşkiyan'ın yanına gelen bir yetkilinin kendisini uyardığı görüldü. Bunun üzerine Pazeşkiyan, 'Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz' diyerek gülümsedi. Salonda bulunanlar Pezeşkiyan'ın sözlerini alkışladı.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006'da Tebriz'i ziyareti sırasında Şehriyar'ın şiirini okudu. Şiirini Azerbaycan Türkçesiyle okuyan Ahmedinejad'a Tebrizliler de eşlik etti.

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