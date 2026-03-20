İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan dünyaya uyarı: Kararlı şekilde karşı çıkılmazsa alevleri birçoğunu yakacak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından ABD ve İsrail’in ülkesine yönelik saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Devlet terörizminin İsrail’deki siyonist rejimin doğası olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Ancak, ABD'nin İran'a karşı saldırganlığı ve şehit liderimize yönelik suikast uluslararası hukuk normlarını yıkan yeni bir emsal teşkil etmektedir. Eğer dünya bu duruma kararlı şekilde karşı çıkmazsa, alevleri birçoğunu yakacaktır" ifadelerini kullandı.