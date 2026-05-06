  3. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele talimatı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki fahiş fiyat artışlarıyla ve stokçulukla mücadele talimatı verdi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ülkede ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş sonrası meydana gelen fiyat artışlarından haberdar olduğunu belirtti.

Fiyat artışlarının bir kısmının hammadde fiyatlarındaki değişimlerden ve bir kısmının da savaştan kaynaklandığını dile getiren Pezeşkiyan, "Ancak fahiş fiyat ve stokçuluk kabul edilemez. Adalet Bakanı'ndan (Emin Hüseyin Rahimi) Yargı Erki ile koordineli olarak toplumun huzurunu bozan her türlü ihlalle ciddi şekilde mücadele etmesini istedim." ifadelerini kullandı.

İran'da ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta saldırılarıyla başlayan savaş sonrası İran Riyali döviz kurlarına karşı ciddi değer kaybına uğrarken temel ihtiyaç maddeleri dahil bir çok üründe önemli oranlarda artışlar olmuştu.

