  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Haniye tepkisi: Pişman edeceğiz
Takip Et

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Haniye tepkisi: Pişman edeceğiz

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk açıklama geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Haniye tepkisi: Pişman edeceğiz
Takip Et

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran’da suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri, Tahran'da kaldıkları konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu” denildi. İran basınında yer alan haberde, olayın nedeni ve boyutlarının araştırıldığı ve saldırının detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk tepki

Mesut Pezeşkiyan açıklamasında İran, topraklarının bütünlüğünü ve onurunu savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir. İran, Filistin direnişinin lideri, Kudüs şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor." dedi.

 

Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 5,1 arttıEnerji ithalatı faturası haziranda yüzde 5,1 arttıEkonomi

 

Haniye'nin cenaze töreni belli olduHaniye'nin cenaze töreni belli olduDünya

 

 

 

Dünya
Haniye'nin cenaze töreni belli oldu
Haniye'nin cenaze töreni belli oldu
Maduro: Elon Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştü
Maduro: Musk, Venezuela'yı ele geçirmek için takıntılı bir adama dönüştü
İsrail boykotları 3 büyük markanın satışlarını olumsuz etkiledi
İsrail boykotları 3 büyük markanın satışlarını olumsuz etkiledi
Rusya'dan Haniye açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacaktır
Rusya'dan Haniye açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacaktır
ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
ABD'den Haniye suikastına ilk açıklama: Saldırı olursa İsrail'e yardım ederiz
Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattı
Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyini uçuşlara kapattı