İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Haniye tepkisi: Pişman edeceğiz

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak için bulunduğu Tahran’da suikasta uğrayarak hayatını kaybetti. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve korumalarından biri, Tahran'da kaldıkları konuta düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu” denildi. İran basınında yer alan haberde, olayın nedeni ve boyutlarının araştırıldığı ve saldırının detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ilk tepki

Mesut Pezeşkiyan açıklamasında İran, topraklarının bütünlüğünü ve onurunu savunacak, terörist işgalcileri korkakça eylemlerinden pişman edecektir. İran, Filistin direnişinin lideri, Kudüs şehidi İsmail Haniye'nin yasını tutuyor." dedi.