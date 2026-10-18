İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Mekke İttifakı açıklaması: Katılmaya hazırız

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan; Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nı, "Müslümanların birleşmesi" açısından olumlu bir hamle olarak değerlendirdi ve "Bu süreçte yer almaya hazırız" dedi.

Pezeşkiyan, Al Jazeera'nın sorularını yanıtladı. İran'da savaşın geleceği ve Türkiye'nin de içinde yer aldığı Mekke Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müslümanlar arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemli olduğunu belirtirken Mekke Anlaşması için "Bu, önemli bir adım. Müslümanlar birleşmeli. Bu süreçte yer almaya hazırız" dedi.

Ancak, Tahran'ın anlaşma kapsamında alınan somut kararlar ve düzenlemenin ayrıntıları hakkında henüz bilgi sahibi olmadığını da belirtti.

İran'ın sürece nasıl katılabileceğine ilişkin ayrıntı vermezken, buna rağmen girişime destek verdiklerini vurguladı.

Mekke Anlaşmasına yönelik açıklamalarını Müslümanlar ve İslam ülkeleri arasındaki işbirliği imkanlarının artırılması şeklinde bir çerçeve içinde sunan Pezeşkiyan'ın Mekke İttifakı'na katılım konusundaki sözlerinin hangi somut girişimlerle desteklenebileceği yönünde bir ayrıntı bulunmuyor.