İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Mücteba Hamaney açıklaması

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkenin dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin kamuoyundaki merakları giderecek açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, Hamaney’le yakın zamanda yüz yüze görüştüğünü ve uzun bir toplantı yaptıklarını söyledi.

Pezeşkiyan’dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Pezeşkiyan, Hamaney’in sağlık açısından herhangi bir ciddi sorun yaşamadığını belirtti. İran Cumhurbaşkanı, yaklaşık bir ay ila bir buçuk ay önce Hamaney’le bir araya geldiklerini ve görüşmenin yaklaşık 7 saat sürdüğünü aktardı. Pezeşkiyan, görüşme sırasında Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Uzun süren görüşmede neler konuşuldu?

İran Cumhurbaşkanı, Hamaney’le gerçekleştirdiği görüşmede ülkenin karşı karşıya olduğu çeşitli konuların ele alındığını belirtti. Pezeşkiyan daha önce yaptığı açıklamada da Hamaney’le yaklaşık 7 saat süren görüşmede geçim sıkıntısı, istihdam, yaptırımların oluşturduğu sorunlar ve ülkedeki birlik konularının gündeme geldiğini söylemişti.

Hamaney’in yönlendirmeleri sürüyor

Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney’in yönetim üzerindeki rolünün devam ettiğini de belirtti. İran Cumhurbaşkanı, Hamaney’den hükümete yönelik istişare ve yönlendirmelerin geldiğini, yönetimin politikaların uygulanması konusunda bu doğrultuda hareket ettiğini söyledi.

Kamuoyunda sağlık durumu merak ediliyordu

Mücteba Hamaney’in uzun süredir kamuoyu önünde görünmemesi, sağlık durumuyla ilgili çeşitli soru işaretlerinin gündeme gelmesine neden olmuştu. Pezeşkiyan’ın son açıklaması ise bu tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi. İran Cumhurbaşkanı, yaptığı görüşmeye dayanarak Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu savundu.