İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor: Gündem Gazze ve Suriye

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, 4 Ocak'ta Ankara'yı ziyaret edeceğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve Suriye'deki durumun ele alınması bekleniyor.

Yetkili ayrıca, Reisi'nin kasım ayı sonlarında yapmayı planladığı ziyaretin, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının çakışan programları nedeniyle ertelendiğini de dile getirdi.