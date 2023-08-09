İran Cumhurbaşkanı Reisi: Başörtüsü çıkarma hareketlerine kesinlikle son verilecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülkede son zamanlarda artan zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine mutlaka son verileceğini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Reisi, geçen yıl genç bir kadının polis nezaretinde ölümünün ardından uzun süreli protestolar sırasında yaygınlaşan "zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine" değindi.

Başörtüsü kuralının tavizsiz şekilde uygulanacağı mesajını veren Reisi, "Başörtüsü çıkarma hareketlerine kesinlikle son verilecek. Bilinçsiz ve bilgisizce başörtüsü kuralını ihlal edenleri bilgilendirmeliyiz ancak organize şekilde yabancıların yönlendirmesiyle başörtüsü kuralını ihlal eden az sayıdaki bazılarının görevleri de açıktır." dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konuyla ilgili sözlerine işaret eden Reisi, "Devrim liderinin söylediği üzere düşman bu meydana bir planla geldi ve biz de meydana çıkıp planlı bir şekilde çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Tahran'da 13 Eylül 2022'de başörtüsü kuralına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölümü ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı. Gösteriler sırasında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Bu süreç sonrasında ülkede bazı kadınların başörtüsü kurallarına uymadığına dair görüntüler sosyal medyada yer bulmuştu. Bununla birlikte zorunlu başörtüsü yasasına uymadığı tespit edilen bazı işletmelerin kapatıldığına dair haberler ülke medyasına yansımıştı.

İran hükümeti, kamuya açık yerlerde zorunlu başörtüsü yasası ihlallerine para cezaları ve bankacılık hizmetlerinin engellenmesi yoluyla karşı koymayı öngören bir yasa tasarısını mayısta Meclise sunmuştu.