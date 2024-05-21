İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü kazayla ilgili ABD detayı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin bulunduğu helikopter, 19 Mayıs'ta kaza geçirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını açıkladı.

Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi ve yeni Cumhurbaşkanı için seçim tarihinin 28 Haziran olduğu açıklandı.

Kaza sonrası dünyanın pek çok ülkesi taziye mesajı yayımlarken, ABD kanadından ise yeni bir açıklama geldi.

Tahran yönetimi ABD'den yardım istemiş

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Reisi ve aralarında İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın da olduğu heyetin helikopter kazası geçirmesinin ardından Tahran yönetiminin ABD'den yardım istediğini ancak yardımın içeriği hakkında detay veremeyeceğini kaydetti.

"Bu durumdaki herhangi bir hükümet" için destek vermeye istekli olduklarını karşı tarafa ilettiklerini aktaran Miller, "Ama sonuç olarak, büyük ölçüde lojistik sebeplerden ötürü bu yardımı sağlayamadık." dedi.