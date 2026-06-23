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İran Cumhurbaşkanı’ndan ABD ile görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve mutabakattaki maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını belirtti.

Haber Merkezi
AA
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İran Cumhurbaşkanı’ndan ABD ile görüşmelere ilişkin dikkat çeken açıklama
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Pezeşkiyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarafların, üzerinde mutabık kalınan metin dışında açıklama yapmasının müzakereleri olumsuz yönde etkileyeceğine atıf yapan Pezeşkiyan, ABD ile gerçekleştirilen görüşmelerin, tarafların imzaladığı mutabakat zaptındaki yükümlülüklerine bağlılığı ve maddelerin eksiksiz uygulanması halinde etkili olacağını vurguladı.

Pezeşkiyan ayrıca, müzakere sürecindeki ilerlemenin, sorumluluklarının fiili olarak yerine getirilmesi ile ölçüleceğini kaydetti.

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