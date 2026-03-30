İran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri'nin ölümünü doğruladı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'nin öldüğünü 26 Mart'ta duyurmuştu.

İranlı yetkililer, dört günün ardından Tengsiri'nin ölümünü doğruladı.

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Düşmanın önemli tesislerinin ve altyapısının imha edilmesine ve bir Amerikan savaş uçağının düşürülmesine yol açan ağır darbelerden sonra, adaların ve kıyıların savunma kalkanını güçlendirmek ve kuvvetleri organize etmekle meşgul olan şehit Devrim Muhafızı Amiral Ali Rıza Tengsiri, aldığı ağır yaralar sonucunda Hakk'a kavuştu."

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.