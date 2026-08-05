  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran devlet bankası, Ulusal Petrol Şirketi'nin hesaplarını dondurdu
Takip Et

İran devlet bankası, Ulusal Petrol Şirketi'nin hesaplarını dondurdu

İran'da devlete ait Sanayi ve Maden Bankası'nın, borçları nedeniyle İran Ulusal Petrol Şirketi'nin banka hesaplarını dondurduğu bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İran devlet bankası, Ulusal Petrol Şirketi'nin hesaplarını dondurdu
Takip Et

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, devlete ait petrol şirketinin hesaplarını donduran banka, borç miktarına veya dondurulan hesapların kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Haberde, söz konusu kararın, İran'ın en önemli gelir kaynaklarından biri olan petrol ve doğal gaz sektöründe faaliyet gösteren Ulusal Petrol Şirketi'nin bazı borçlarının geri ödemesinin İran takvimine göre 1405 yılının sonuna (Mart 2027) kadar ertelenmesini öngören hükümlere rağmen atıldığına dikkati çekildi.

İran'ın petrol ve doğal gaz sektöründeki ana devlet şirketi olan Ulusal Petrol Şirketi, kapsamlı şekilde ABD'nin tek taraflı yaptırım listelerinde yer alıyor.

Dün Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 10'dan 8'e gerilediDün Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi sayısı 10'dan 8'e gerilediDünya

 

Yargıtay'dan yıllardır süren "Palu ailesi" davasında nihai kararYargıtay'dan yıllardır süren "Palu ailesi" davasında nihai kararGündem

 