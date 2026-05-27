İran devlet televizyonu duyurdu: Hürmüz’de abluka kalkıyor, ABD askerleri çekiliyor

İran devlet televizyonu, Tahran ile Washington arasında önerilen mutabakat zaptına ilişkin gayriresmî ön taslak metne ulaşıldığını duyurdu. Habere göre taslak metin, ABD askeri güçlerinin İran çevresindeki bölgelerden çekilmesini ve deniz ablukasının kaldırılmasını öngörüyor.

İran ticari trafiği açmayı taahhüt ediyor

Taslağa göre Tahran yönetimi ise karşılığında Hürmüz Boğazı’ndaki ticari deniz taşımacılığını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere döndürmeyi taahhüt ediyor. Askeri gemilerin ise anlaşma kapsamına dahil edilmeyeceği belirtildi. İran devlet televizyonu, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin İran ile Umman tarafından ortak şekilde denetleneceğini aktardı. İran basını, Amerikan güçlerinin İran yakınından çekileceğini ve abluka kaldırılacağını bildirdi.

İran–ABD taslak mutabakatında 60 gün şartı

Haberde ayrıca, nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde varılması halinde metnin daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bağlayıcı hale getirilebileceği ifade edildi.

İran devlet televizyonu, "İslamabad mutabakatı" olarak adlandırılan daha geniş kapsamlı çerçevenin ise henüz kesinleşmediğini belirterek, Tahran’ın “doğrulama mekanizması” olmadan herhangi bir adım atmayacağını vurguladı.