İran Devrim Muhafızları ABD halkına neden mektup yazdı? İşte 25 sayfalık metnin ayrıntıları

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD halkına doğrudan hitap eden 25 sayfalık bir mektup hazırladı. Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, mektupta İran'a yönelik saldırıların gerekçelerinin yanı sıra ABD yönetiminin politikaları ve askeri harcamalarına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığını açıkladı.

Muhibbi, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD'nin medya araçları üzerinden propaganda yürüttüğünü öne sürerek hazırladıkları metinle Amerikan halkına kendi bakış açılarını aktarmak istediklerini söyledi.

“ABD halkının gerçekleri bilmesini istiyoruz”

Hüseyin Muhibbi, hazırlanan mektubun doğrudan ABD vatandaşlarına yönelik olduğunu belirtti. Mektupta, Washington yönetiminin Amerikan halkının çıkarları yerine İsrail'i öncelediğini savunan Muhibbi, ABD'nin silah sanayisine yaptığı harcamalara rağmen dünya genelinde tepkiyle karşılaştığını öne sürdü. Muhibbi, ABD halkının ülkesinin dış politikası ve askeri harcamaları konusunda daha fazla soru sorması gerektiğini ifade etti.

ABD'nin savunma bütçesine dikkat çekti

Devrim Muhafızları Sözcüsü, ABD'nin coğrafi konumu ve çevresindeki ülkelerin askeri kapasitesini gerekçe göstererek ülkenin doğrudan bir askeri tehdit altında olmadığını savundu. Buna rağmen ABD'nin savunma bütçesinin 1 trilyon 100 milyar dolara ulaştığını belirten Muhibbi, daha düşük savunma bütçelerine sahip İran ve Afganistan gibi ülkelere yönelik askeri müdahalelerin sonuçlarını eleştirdi.

Afganistan ve Irak örneklerini verdi

Muhibbi, ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Washington'ın bu ülkedeki operasyonlarının sonuçlarını eleştirdi. Irak savaşına da değinen Muhibbi, ABD'nin müdahale öncesinde ülkede nükleer silah bulunduğu yönünde açıklamalar yaptığını ve daha sonra böyle bir silahın bulunmadığının ortaya çıktığını savundu.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, Irak'taki savaşın büyük bir insani ve ekonomik yıkıma yol açtığını öne sürdü.

Gazze ve İsrail politikası da mektubun gündeminde

Muhibbi'nin açıklamalarında Gazze'deki gelişmeler de önemli bir yer tuttu. İranlı sözcü, Gazze'de çok sayıda çocuğun ABD tarafından İsrail'e sağlanan silahlarla öldürüldüğünü iddia etti. Muhibbi, buna karşılık İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütü olarak tanımlanmasını eleştirdi. ABD yönetiminin İsrail'e verdiği desteğin bölgedeki gelişmeler üzerindeki etkisine dikkat çeken Muhibbi, Washington'ın politikalarını eleştirdi.

“Savunma bütçesinin yüzde 5'i insanlık için harcansa”

Muhibbi, İran'da kullanılan “ABD'ye ölüm” sloganının Amerikan halkının ortadan kaldırılmasını istemek anlamına gelmediğini söyledi. İranlı sözcü, bu ifadenin ABD'nin uyguladığı politikalara ve saldırılara tepki amacı taşıdığını savundu. Muhibbi ayrıca ABD'nin savunma bütçesinin küçük bir bölümünün insanlık yararına kullanılması halinde ülkenin dünya kamuoyundaki algısının değişebileceğini söyledi.

İran'ın nükleer programına ilişkin suçlamaları reddetti

Muhibbi, İran'ın nükleer programının ABD tarafından askeri müdahaleler için gerekçe olarak kullanıldığını savundu. İran'ın uzun yıllardır kısa süre içerisinde nükleer silaha ulaşacağı iddiasıyla karşı karşıya kaldığını belirten Muhibbi, bu iddiaların sürekli gündeme getirilmesini eleştirdi. İranlı sözcü ayrıca nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası düzenlemeler ve İran'ın nükleer programı konusunda ABD'nin tutumunu sorguladı.

“Seçimleri etkileme niyetimiz yok”

Muhibbi, 25 sayfalık mektubun ABD'deki seçimleri etkilemek amacı taşıyıp taşımadığı yönündeki soruya da yanıt verdi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, böyle bir amaçlarının bulunmadığını belirterek asıl hedeflerinin ABD halkının gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

ABD'nin bölgedeki üsleri de gündeme geldi

Muhibbi, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri üsleri hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bu üslerin artık eskisi gibi kullanılamayacağını savunan Muhibbi, bölge ülkelerinin ABD'nin güvenlik sağlayamayacağı sonucuna vardığını öne sürdü. İranlı sözcü, bölge ülkelerinin kendi aralarında güvenlik anlaşmaları yaptığını ve bu sürecin ilk adımının Mekke Ortak Savunma Anlaşması olduğunu söyledi.

Deniz ablukasına tepki

Muhibbi'nin gündeme getirdiği başlıklardan biri de ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukası oldu. Söz konusu uygulamayı savaş ve insanlık suçu olarak nitelendiren Muhibbi, İran'ın ablukanın etkilerini azaltacağını savundu. İran'ın çok sayıda komşusu bulunduğuna dikkat çeken Muhibbi, ABD'nin İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerini engelleyemeyeceğini öne sürdü.