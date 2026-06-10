İran Devrim Muhafızları: Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nu İHA saldırılarıyla hedef aldık

ABD’nin bir askeri helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşürüldüğü iddiasıyla İran’a misilleme saldırıları düzenlemesi, bölgedeki gerginliği artırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, ABD’nin İran’ın güneyini hedef alan son saldırılarına yanıt olarak, Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'nun İHA saldırılarıyla hedef alındığı bildirildi.

ABD’nin saldırılarının devam etmesi halinde İran’ın daha şiddetli bir karşılık vereceği uyarısında bulunularak, "Savaş çığırtkanı ABD rejimi, bu sabah erken saatlerde temelsiz bahanelerle Cask, Sirik ve Keşm adasındaki bazı noktalara saldırmış; Sirik'teki bir telekomünikasyon kulesine zarar vermiş ve şehirdeki iki su tankını imha etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, ülkenin yeni saldırıların hedefi olduğunu doğrulayarak birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı.

ABD, İran’a misilleme saldırıları yapıldığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen ABD askeri helikopterinin İran tarafından vurulduğunu açıklamasının ardından, Washington yönetimi Tahran’a misilleme yapmıştı. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) ABD’ye ait bir askeri helikopterin düşürülmesine yanıt olarak Trump’ın talimatıyla İran’a yönelik öz savunma amaçlı saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İran yönetimi saldırıların yanıtsız kalmayacağını açıklamıştı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, ABD’nin son saldırılarına sert tepki göstererek, "ABD, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçti. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır" açıklamasında bulunmuştu. ABD’yi uyaran Arakçi, "Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin. Basra Körfezi tarihi, bölgeye izinsiz giren yabancıların karşılaştığı feci sonlara dair pek çok sayfa barındırmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.