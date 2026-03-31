İran Devrim Muhafızları duyurdu: ABD ve İsrail’e ait üs ve askeri merkezler hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 88’inci dalgasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri ile Lübnan Hizbullahı’nın Irak ve Yemen’deki direniş güçleriyle ABD ve İsrail’e ait hedeflere yönelik ortak ve koordineli saldırılar düzenlediği ifade edildi. Açıklamada, DMO Hava Kuvvetleri tarafından katı ve sıvı yakıtlı Emad, Hürremşehr-4 ve Kadir füzeleriyle İsrail’in merkez, güney ve kuzey bölgelerinde yer alan Beni Brak, Tel Aviv, Birüssebi, Celile, Necef, Tel Nof Hava Üssü, Arad ve Ölü Deniz’in güneyindeki noktaların hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Ayrıca ABD’ye ait Bağdat’taki Victoria Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Dhafra Hava Üssü ile Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü’nde bulunan İHA kontrol merkezleri ile ABD unsurlarının konuşlandığı noktalar kamikaze İHA’lar ve nokta atışı füzelerle vuruldu" ifadeleri kullanıldı.

Direniş güçlerinden 120’den fazla operasyon

Açıklamada, Lübnan Hizbullahı, Irak ve Yemen’deki direniş güçlerinin de son saatlerde İsrail’in kuzey ve güneyi ile Irak’ın merkez ve kuzeyinde ABD’li komutanların bulunduğu noktalara yönelik 120’den fazla operasyon düzenlediği belirtilerek, bu saldırıların "aşındırıcı darbeler" oluşturduğu ifade edildi.

"Uzun vadeli aşındırma stratejisi benimsendi"

Açıklamada, İran’ın saldırı taktiklerinde değişikliğe gittiği, yeni füze sistemlerinin devreye alındığı ve direniş sahasının planlı şekilde genişletildiği belirtilerek, "Siyonist rejim ve ABD ordusunun bölgedeki gücünü aşındırmaya yönelik uzun vadeli bir perspektif benimsedik. Nihai savaşın zemini hazırlanırken İslam ümmetinin işgal altındaki Kudüs’e doğru ilerlemesi hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.