İran Devrim Muhafızları: Her türlü tehdide aynı şekilde karşılık verilecek

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılara misillemeyle karşılık vermeye devam ediyor. Dördüncü haftasına giren savaşta karşılıklı tehdit içerikli açıklamalar yapılıyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Tahran'ın Körfez bölgesindeki su arıtma tesislerini yok etmeyi planladığı yönündeki iddialarını yalanlayarak, Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmaması halinde İran'daki enerji santrallerini hedef alacaklarına yönelik açıklamalarına da sert yanıt verdi. Yapılan açıklamada, "Yaptığımız şey, elektrik santrallerine yönelik bir saldırı olması durumunda İran'ın misilleme olarak işgalci rejimin (İsrail) elektrik santrallerini ve ABD üslerine enerji sağlayan bölge ülkelerinin elektrik santrallerini hedef alacağını duyurmaktır. Aynı zamanda ABD'lilerin ortak olduğu ekonomik, sanayi ve enerji altyapıları da hedef alınacaktır" denildi.

"Elektriği vurursanız, biz de elektriği vururuz"

Hastane, okul ve yardım merkezlerine düzenlenen saldırılara tepki gösterilen açıklamada, "Bizim hastanemizi vurdunuz, biz bunu yapmadık. Yardım merkezlerimizi vurdunuz, biz bunu yapmadık; okullarımızı vurdunuz, biz bunu yapmadık. Ama elektriği vurursanız, biz de elektriği vururuz" şeklinde konuştu.

Her türlü tehdide aynı şekilde karşılık verileceği vurgulanan açıklamada, "Her türlü tehdide, oluşturduğu caydırıcılık düzeyiyle aynı seviyede karşılık vermeye kararlıyız ve bunu yapacağız. ABD bizim kapasitemizi bilmiyor ve bunu sahada görecek" ifadelerini kullandı.