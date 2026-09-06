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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldık

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD ordusuna ait insansız deniz aracına saldırı düzenlendiğini açıkladı. Tahran, bölgedeki ABD faaliyetlerine kesin şekilde karşılık verileceği mesajını verdi.

Haber Merkezi
AA
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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldık
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracına saldırı düzenlediğini​​​​​​​ duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın kontrolündeki bölgeye girmeye çalışan ABD ordusuna ait bir insansız deniz aracının hedef alındığı belirtildi.

Bildiride, Hürmüz Boğazı'nın İran'ın yönetiminde bulunduğu ve ABD'nin her türlü hareketine "kesin bir şekilde" karşılık verileceği ifade edildi.

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