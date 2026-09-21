İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.

ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.