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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı semalarında ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.

Haber Merkezi
AA
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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi İHA düşürüldü
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı semalarında MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.

ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA, ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.

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