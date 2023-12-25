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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi İsrail saldırılarında öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi’nin, İsrail’in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Haber Merkezi
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İran Devrim Muhafızları komutanlarından Musevi İsrail saldırılarında öldürüldü
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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından Musevi, İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

Öldürülen İranlı komutanın Suriye’de "askeri danışman" olarak görev yaptığı ve Irak’ta 2020’de ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğu bilgisi verildi.

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