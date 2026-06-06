İran Devrim Muhafızları: Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üsleri füzelerle hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada saat 01.30 sıralarında ABD ordusunun yönlendirmesiyle hareket eden 4 petrol tankerinin, defalarca yapılan uyarılara rağmen koordinasyon kurmadan Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı yollarla çıkmaya çalıştığı belirtildi. İkazların ardından tankerlerden birinin hedef alınarak durdurulduğu, diğer gemilerin ise geri dönmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Saat 02.30 sıralarında da ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA), Sirik ve Keşm Adası’nda bulunan iki haberleşme kulesini saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin bu eylemine karşılık verildiği vurgulanarak, “ABD ordusunun bu saldırganlığına derhal yanıt olarak; Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı, Devrim Muhafızları tarafından fırlatılan balistik füzelerin hedefi olmuştur” denildi.