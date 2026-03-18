İran Devrim Muhafızları Ordusu: 'ABD’nin bölgedeki tüm üslerini ve İsrail’deki hedefleri vurduk' (Video)

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 62’nci dalgasına ilişkin yeni bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, operasyonun son saatlerde gerçekleştirilen saldırılar kapsamında, ABD’nin bölgedeki tüm askeri üsleri ile İsrail’e ait hedeflere yönelik düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, operasyon kapsamında bölgedeki tüm ABD üsleri ile İsrail askerlerin toplanma noktaları ve savaş destek merkezlerinin hedef alındığı ifade edilirken, saldırıda çok başlıklı Kadir, Hayber Şiken, Emad ve Hacı Kasım füzelerinin kullanıldığı aktarıldı.

İsrail’deki hedefler vuruldu

Açıklamada, "62’inci dalgada İsrail’in Akka, Hayfa, Tel Aviv ve Beerşeba kentlerindeki bazı merkezleri, siyonist rejim ve ABD’ye ait gelişmiş hava savunma sistemlerinin çökmesinin ardından, uyarı sirenleri dahi devreye girmeden güçlü füzelerle imha edildi" denildi.

ABD üsleri üçüncü kez hedef alındı

Açıklamada, "Bölgedeki ABD'ye ait Bağdat’taki Victoria Üssü, Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü, Suudi Arabistan'daki el- Kharj Hava Üssü, Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü ile El-Udeyri Helikopter Üssü, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Dhafra Hava Üssü, Ürdün’deki El-Ezrak Hava Üssü, Bahreyn’de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 5’inci Filo Karargahı ve Kuveyt’teki Arifjan Kampı’ndaki ABD üsleri üçüncü kez üst üste güçlü çok başlıklı füzeler ve hassas kamikaze İHA’larla hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

"Savaş, saldırganlar teslim olana kadar sürecek"

Açıklamada ayrıca, İran halkının sosyal ve kamusal alanlardaki yoğun katılımının düşman üzerinde baskı oluşturduğu belirtilerek, Besic güçlerine yönelik saldırıların kararlılığı zayıflatmayacağı vurgulandı. Açıklamada, "Savaş, saldırganlar teslim olana kadar sürecek ve suçlulardan mutlaka intikam alınacaktır" denildi.