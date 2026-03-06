İran Devrim Muhafızları Ordusu: USS Abraham Lincoln gemisini vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini vurduklarını iddia etti. ABD'den henüz bir açıklama gelmedi.
Füzelerin fırlatıldığı ana ait görüntüler devlet televizyonunda yayınlandı.