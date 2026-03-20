İran Devrim Muhafızları Sözcüsü ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybetti

ABD ve İsrail güçlerinin İran’a saldırıları sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, ABD ve İsrail’in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. DMO tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Naeini’nin sabah erken saatlerde ABD ve İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesi dolayısıyla dini lidere, ailesine ve DMO mensuplarına başsağlığı ve taziyelerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Naeini’nin İslam Devrimi sürecinde 40 yılı aşkın süre görev yaptığı, İran-Irak Savaşı döneminde aktif rol aldığı, "Gerçek Vaad 2, 3 ve 4" operasyonlarında yer aldığı ve "yumuşak savaş" alanındaki yaklaşımlarının kurum içinde yol gösterici olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Mücadeleyi sürdüreceğiz. DMO’nun faaliyetlerinin devam etmesini sağlayacak ve kurumun etkisinin zayıflamasına izin vermeyeceğiz" denildi.