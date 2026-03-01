İran dini lideri Ali Hamaney'in ölümünden sonra Putin'den ilk açıklama: Alçakça bir cinayet

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı saldırılar ikinci gününde sürerken, İran devlet televizyonu dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenlediğini duyururken; İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.

İran medyası, Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi'nin atandığını açıkladı.

Putin'den ilk açıklama geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail ortak saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a başsağlığı dileklerini iletti.

Putin, Hamaney ve aile üyelerinin öldürülmesinin “insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal eden alçakça bir cinayet” olarak nitelendirdi.

Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'a gönderdiği notta, "İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Lideri Ali Hamaney ve aile üyelerinin öldürülmesiyle ilgili olarak derin taziyelerimi kabul edin. Bu cinayet, insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını alaycı bir şekilde ihlal ederek işlenmiştir" dedi.