İran Dini Lideri Hamaney'in ölümü sonrası Irak’ta 3 günlük milli yas ilan edildi
Irak hükümeti, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail ortak saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.
İran devlet medyası İran Dini Lideri Hamaney'in öldüğünü duyurdu. İran devlet medyası ABD-İsrail saldırılarında İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldüğünü açıkladı. Hamaney'in öldüğü haberinin ardından İran'da 40 gün yas ilan edildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından yayımladığı bildiride, "İran Silahlı Kuvvetleri tarihinin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak" denildi.
Irak yönetimi ise Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in ortak saldırıları sonucunda yaşamını yitirdiği iddialarının ardından ülke çapında üç günlük milli yas kararı alındığını açıkladı.