İran: Direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin savaş peşinde olmadığını fakat her türlü senaryoya hazır olduklarını söyledi. El Cezire'ye konuşan Arakçi, İsrail'in İran'a muhtemel saldırısı ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

"Ne gerekiyorsa sunacağız"

Arakçi, "Bölgede savaş ve gerilimin tırmanması peşinde değiliz ancak her türlü senaryoya hazırız. İsrail'in saldırısının nasıl olacağına bakacağız. Ona göre değerlendirip tepkimizi göstereceğiz" dedi. İsrail'in savaşın bölgeye yayılması peşinde olduğuna işaret eden Arakçi, "Bölgedeki direniş güçleri İsrail'e cevap verebilirler. Bizim direniş güçlerine desteğimiz siyasi ve diplomasiyle sınırlı kalmayacaktır. Onlara ne gerekiyorsa sunacağız" ifadelerini kullandı.

Son günlerde gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ve Katar ziyaretlerinde Gazze ve Lübnan'da barışın sağlanması konularını ele aldıklarını dile getiren İranlı Bakan, "ABD ile diplomatik kanallar açık. Diğer ülkeler üzerinden dolaylı olarak fikir alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

Arakçi, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya gelmişti. İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre görüşmede Suudi Veliaht Prens, bölgede krizin tırmanması ve savaşın yayılmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bölgedeki tüm ülkelerin bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

İran ile Suudi Arabistan arasında geçen yıl varılan anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve ikili ilişkilerdeki iyileşmeyi olumlu gördüklerini belirten Bin Selman, "Suudi Arabistan Krallığı, ikili ilişkilerde bu süreci sürdürmeye kararlıdır" ifadesini kullandı.

Görüşmeye ilişkin X sosyal medya hesabından bilgi veren Arakçi, Bin Selman ile iki ülkenin ortak endişelerinin ele alındığı çok önemli konuları görüştüğünü belirterek, "İsrail rejimi, tüm bölgeyi felakete sürüklüyor. Bölgenin bu zorlu zamanın üstesinden gelmesi için ihtiyaç duyduğu şey feraset, bilgelik, cesaret ve işbirliğidir" açıklamasında bulundu.

Suudi Arabistan'a günübirlik ziyaret gerçekleştiren Arakçi, Riyad'da mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile de bir araya gelmişti. İranlı Bakan, Suudi Arabistan'daki görüşmelerinin ardından Katar'da üst düzey yetkililerle görüşmek için Doha'ya hareket etti.