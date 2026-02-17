İran duyurdu: ABD ile temel ilkelerde anlaşmaya vardık

İsviçre'nin Cenevre kentinde İran ile ABD arasında yürütülen nükleer konulu dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Karşılıklı mesaj alışverişinde Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ile Uluslrarası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'nin rol aldığı belirtildi.

İran ile ABD arasında Tahran'ın nükleer programına ilişkin İsviçre'nin Cenevre kentinde yürütülen dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşmeler, arabulucu rolündeki Umman'ın Cenevre'deki temsilciliğinde gerçekleştirildi. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD heyetini ise Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner temsil etti.

Görüşme sonrası Arakçi'den açıklama

Abbas Arakçi, Cenevre’de gerçekleştirilen dolaylı müzakerelerin ardından sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, anlaşmaya giden sürecin başladığını ancak sonuca kısa sürede ulaşılmasının beklenmediğini belirterek, tarafların mevcut pozisyonlarının zaman içinde birbirine yaklaşmasının gerekeceğini ifade etti.

"ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık." ifadelerini kullandı.

Arakçi, "Tarafların hala üzerinde çalışması gereken başlıklar var. Son görüşmeye kıyasla iyi gelişmeler oldu. Bu yakın zamanda bir anlaşma sağlanacağı anlamına gelmiyor ama yola girildi. Taraflar potansiyel anlaşma belgeleri üzerinde çalışacak ve birbirine sunacak. Potansiyel bir anlaşmanın metnini taslak haline getirmeye başlamak için yol gösterici ilkeler üzerinde anlaşmaya varıldı. İyi bir ilerleme kaydedildi; önümüzdeki yol daha net. Taslak hazırlama zor bir iş olacak, ama yol başlamış durumda" dedi.