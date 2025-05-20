İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Uranyum zenginleştirme ABD ile müzakerelerin konusu değil

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Dışişleri Bakanı Erakçi, 19 Mayıs 2024'te helikopter kazasında hayatını kaybeden önceki Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tahran’da düzenlenen anma toplantısında konuştu.

"Şu anda tanık olduğumuz şey, Amerikalıların son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan tamamen mantıksız ve akıl dışı tutumlarıdır"

Erakçi, ABD’li yetkililerin İran ile devam eden nükleer müzakerelere ilişkin açıklamalarına dair "Şu anda tanık olduğumuz şey, Amerikalıların son birkaç gündür kamuoyuna yansıyan tamamen mantıksız ve akıl dışı tutumlarıdır." ifadesini kullandı.

ABD tarafının tutumuna İran'ın anında tepki verdiğini kaydeden Erakçi, "Bizim açımızdan uranyum zenginleştirme meselesi pazarlık konusu değildir.” dedi.

Erakçi, son günlerde bu konuya ilişkin net cevap verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de lider (Hamaney) ne yapılması gerektiğini açıkladı. İran halkının haklarını güvence altına alan ilkelerimiz ve tutumlarımız için müzakerelere başladık ve bu haklardan hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.”

İran lideri Hamaney’in açıklaması

Söz konusu törende konuşan Hamaney, ABD ile müzakere sürecine ilişkin "Şehit Reisi, ABD ile doğrudan müzakere etmeyeceğini açıkça dile getirdi. Tabii şehit Reisi döneminde dolaylı görüşmeler oldu ancak sonuç alınamadı. Hala işe yarayacağını düşünmüyoruz ve ne olacağını bilmiyoruz." demişti.

Hamaney, ABD'nin doğrudan müzakere talebi ve İran'ın dolaylı müzakerelerdeki ısrarı hakkında ise "ABD'nin doğrudan müzakerelerde bu kadar ısrar etmesinin sebebi, tehdit ve hilelerle İran'ı müzakere masasına getirebildiklerini iddia etmektir." diyerek doğrudan müzakerelere karşı tutumunu yinelemişti.

ABD'nin müzakerelerde İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma talebine ilişkin ise Hamaney, "Bu dolaylı müzakerelere katılan karşı taraf saçma konuşmalar yapmamaya çalışmalıdır. İran'ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini söylemek büyük bir hatadır. İran, şu veya bu yerden izin beklemiyor." ifadelerini kullanmıştı.