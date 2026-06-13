İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile mutabakat zaptı birkaç gün içinde imzalanabilir

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonuna verdiği röportajda, ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutabakat zaptına son şekli verildiğinde her iki tarafça kendi ülkelerinden dijital ortamda imzalanarak kamuoyuna duyurulacağını belirten Arakçi, imzanın ardından tarafların yeni bir savaş başlatmama taahhüdünde bulunacağını ifade etti.

Arakçi, nihai bir anlaşmaya varmak üzere nükleer program ve yaptırımların kaldırılmasına odaklanacak ikinci aşama müzakerelerin ise 60 günlük bir süre içinde başlayacağını dile getirdi. Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum konusuna da değinen Bakan Arakçi, Tahran yönetiminin uranyumun yalnızca İran toprakları içinde seyreltilmesini kabul edilebilir tek yol olarak gördüğünü vurguladı.

Olası mutabakat zaptının, Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki savaşı sona erdirecek hükümler içerdiğine dikkat çeken Arakçi, İsrail'in işgal altındaki bölgelerden çekilmesinin de metinde yer aldığını bildirdi.

Anlaşmadaki diğer temel konuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının tamamen kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması olduğunu aktaran Arakçi, boğazın yönetimine ilişkin de bilgi verdi.

Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin savaş öncesi döneme dönmeyeceğini belirten Arakçi, İran'ın egemenliğini ve askeri varlığını koruyacağını, uluslararası hukuka uygun bir yasal sistemin kurulacağını kaydetti. Geçişler için doğrudan bir geçiş ücreti alınmayacağını belirten Arakçi, ancak hizmet bedeli alınmasının makul olacağını ifade etti.