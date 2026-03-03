İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD’nin bölgedeki üsleri meşru hedefimiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonuna yaptığı konuşmada İran’ın askeri ve diplomatik tutumu, bölgedeki ABD üsleri, müzakere süreci ve uluslararası girişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dini Lider Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesine değinen Arakçi, bunu İran milleti için büyük bir kayıp olarak nitelendirdi. Arakçi, "Taziye için kelime bulamıyorum. Belki de bu musibetten dolayı başsağlığını kendimize dilemeliyiz. Çünkü büyük bir liderin varlığından mahrum kaldık. Yurt dışındaki bazı anlatıların aksine kendisi şefkatli, merhametli ve sevgi dolu bir şahsiyetti. Bu kayıp İran milleti için ağır ancak direniş yolu daha güçlü şekilde devam edecektir" dedi.

Arakçi, Hamaney ve bazı üst düzey askeri komutanların hayatını kaybetmesine rağmen İran’ın dünyanın en güçlü ordularına karşı ayakta durduğunu belirterek, "İran’ın büyük güçler karşısındaki direnci bu sistemin köklü ve sağlam bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu sistem, kişilerin gelip gitmesiyle çökecek bir yapı değildir" şeklinde konuştu.

"Bu sadece siyasi bir suikast değil"

ABD ve İsrail’in eyleminin yalnızca siyasi bir suikast olmadığını savunan Arakçi, "Aynı zamanda dini boyutları ve derin bölgesel ile uluslararası sonuçları olan bir suçtur. Görünüşe göre bu eylemin planlayıcıları kendilerini hangi sonuçların beklediğini henüz tam olarak kavramamış. Bu sonuçların işaretleri daha bugünden geniş çaplı halk protestoları ve tepkilerle ortaya çıktı ve önümüzdeki süreçte de çıkmaya devam edecektir" dedi.

"ABD üsleri meşru hedef"

Bölge ülkelerine ABD’nin doğrudan savaşa girmesi halinde çatışmanın sınırlı kalamayacağını ve bölgeye yayılacağı konusunda birçok kez uyarıda bulunduklarını belirten Arakçi, "Bu, bizim savaşı bölgeselleştirmek istememizden değil, ABD’nin askeri üs ve tesislerinin bölge geneline yayılmış olmasından kaynaklanmaktadır. ABD ana karasına erişimimiz yok ancak bu ülkenin bölgedeki askeri üslerine erişimimiz var. Bu üsler bizim için meşru hedeftir. Çünkü hem İran’a yönelik saldırılarda kullanılmaktadır hem de bize karşı saldırı gerçekleştiren bir ülkeye aittir" ifadelerini kullandı.

"İran’ın karşılık vermemesi beklenemez"

Arakçi, "Bazı üslerin İran’a yönelik saldırılarda kullanılmadığı ileri sürülse dahi, bu tesislerin her gün şehirlerimizi, hastanelerimizi ve okullarımızı hedef alan bir ülkeye ait olması gerçeği değişmez. Bir İlkokulda 160’tan fazla masum kız öğrencinin saldırıya uğradığı tabloda, İran’ın saldırıyı gerçekleştiren ülkenin askeri altyapısına karşılık vermemesi beklenemez" şeklinde konuştu.

"Çatışmamız bölge ülkeleriyle değil"

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Arakçi, "Bizim çatışmamız bölge ülkeleriyle değil, bu ülkelerde konuşlu ABD güçleriyledir. Bu savaş İran ile ABD arasında ancak ABD’nin bölgedeki askeri varlığı nedeniyle bölgesel bir boyut kazanmıştır. Bu ülkelerden beklentimiz, İran’a baskı yapmak yerine ABD’den bu yasa dışı ve adaletsiz savaşı durdurmasını istemeleri. Hiçbir meşru gerekçe olmadan başlatılan bu savaş, bölgenin istikrarını tehlikeye atmıştır" dedi.

"Müzakere masasına ihanet eden Washington oldu"

Müzakere sürecine de değinen Arakçi, "ABD’nin muhtemel bir aldatma girişiminin farkındaydık. Buna rağmen dünya kamuoyuna İran’ın diyalogdan yana olduğunu göstermek için müzakereye girdik. Eğer müzakere etmeseydik ve savaş başlasaydı, ‘Diyalogla önlenebilirdi’ denilebilirdi. Ancak karşı tarafın niyeti başından beri saldırıydı. Müzakere masasına ihanet eden taraf Washington oldu" ifadelerini kullandı.

"Biz aldatılmadık"

Arakçi, "Biz aldatılmadık. Silahlı kuvvetler görevini yerine getirdi, devlet de tam hazırlıklıydı. Bu nedenle saldırıların başlamasından kısa süre sonra askeri karşılık verildi ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alındı. İran mantık ve müzakere ülkesidir, ancak saldırı karşısında halkını ve toprak bütünlüğünü savunmak için her yöntemi kullanacaktır" dedi.