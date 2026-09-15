İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, BRICS toplantısında görüşme gerçekleştirdiği Çinli mevkidaşı Wang Yi ile temaslarda bulunmak üzere yarın Pekin'i ziyaret edecek.
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Çin’i ziyaret edecek.
Çin Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Yeni Delhi’deki BRICS toplantısı marjında görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Wang Yi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yarın (16 Eylül Çarşamba) başkent Pekin’de resmi temaslarda bulunacağını duyurdu.